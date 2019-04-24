Бывших супругов сняли на прогулке в столице. Судя по всему, Влад Соколовский и Рита Дакота встречаются втайне от своих поклонников и СМИ.

Бывшихсупругов сняли на прогулке в столице. Судя по всему, Влад Соколовский иРита Дакота встречаются втайне от своих поклонников и СМИ.Звездную пару застукали утром 24 апреля случайныепрохожие. Певица мило беседовала с экс-супругом. В Сети появиласьсоответствующая .По поведению Риты Дакоты и Влада Соколовскогобыло не похоже, что они находятся в ссоре, передает . Фанатыподозревают, что артисты давно помирились, а видимость конфликта поддерживаютради пиара.Напомним, ранее Рита Дакота опубликовалапост в Instagram, посвященный рождению дочки Мии. Полтора года назад Рита иВлад впервые стали родителями. В своем посте певица поблагодарила бывшего мужаза появление малышки."Спасибо тебе за то, что наша Мия именнотакая, какая она есть. За то что, вопреки всему, это был идеальный тандем длясоздания идеального маленького человечка, и я всю жизнь буду благодарить тебяза это счастье быть мамой Мии!", – написала в своем микроблоге. Однако Влад Соколовский прочитать написанное не смог. Дело втом, что Рита Дакота его заблокировала. Слова о себе артист увидел с аккаунтадрузей.Напомним, и Влад Соколовскийрасстались после его измен жене. Певица очень тяжело переживала развод свозлюбленным, но позже заявила, что полностью простила бывшего мужа.