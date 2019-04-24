Однако в супермаркете с этим были не согласны

Однако в супермаркете с этим были не согласныРегиональный Роспотребнадзор устроил проверку в магазинах «Дикси» в Муроме. Специалисты ведомства нашли серьезное нарушение – на прилавках супермаркетов находились просроченные продукты (колбаса, сосиски, сыр, кефир и кофе).За допущенные нарушения в отношении виновного лица составили протоколы об административных правонарушениях.Юридическому лицу назначили наказания: в совокупности размер административных штрафов составил 400 тысяч рублей.Не согласившись с вынесенными постановлениями «Дикси» попыталось обжаловать их в суде. Однако суд встал на сторону Роспотребнадзора. Штраф все-таки придется выплатить.