Дочь прославленного режиссера Мария Кончаловская выложила фотографию, на которой запечатлена в одном купальнике. Девушка продемонстрировала невероятно стройную фигуру.

Дочь прославленного режиссера Мария Кончаловская выложила фотографию, на которой запечатлена в одном купальнике. Девушка продемонстрировала невероятно стройную фигуру.Недавно Мария Кончаловская вышла в свет, прогулявшись по красной дорожке в рамках церемонии открытия очередного Московского международного кинофестиваля. Сопровождала девушку ее мать, актриса Любовь Толкалина. Мария появилась на публике в прозрачном зеленом платье, которое подчеркнуло ее изящные формы.А теперь Кончаловская на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовала фотографию, на которой запечатлена в одном черном купальнике с внушительным декольте. Раздетая Мария продемонстрировала несколько татуировок и невероятно стройную фигуру."Я тут чистила телефон от всякой ненужности и нашла вот это фото....Оно из Индии, просто забыла его выложить.... Есть ощущение, что я как жертва кораблекрушения, оказалась на необитаемом острове.. И теперь вошла в полемику с кокосом.... (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – подписала кадр Мария Кончаловская.Многочисленные подписчики неоднозначно отнеслись к публикации. Одни пользователи Сети пришли в восхищение, другие – в возмущение. По мнению вторых, дочь Егора Кончаловского уж слишком худая и ей необходимо "начать кушать".Действительно, сложно представить, что еще год назад весила на 30 килограммов больше. Теперь же девушка тщательно следит за фигурой и питанием. А ее мать Любовь Толкалина недавно жаловалась в соцсети, что буквально кормит дочь с ложечки, либо предлагает съесть кусочек запеканки "за деньги".