17-летняя наследница певца Агния проинформировала поклонников музыканта в Instagram. Девушка сообщила, что место, где покоится Евгений Осин, уже приведено в порядок.

17-летняя наследница певца Агния проинформировала поклонников музыкантав Instagram. Девушка сообщила, что место, где покоится Евгений Осин,уже приведено в порядок."Только что могила моегопапы была восстановлена после пожара. Я надеюсь, что больше подобных ситуацийникогда не возникнет", – лаконично высказалась дось Евгения Осина в своем микроблоге.Пользователи соцсети вздохнули с облегчением: в комментариях они написали многодобрых слов в память о ее знаменитом отце."Слава Богу. Мир небез добрых людей!", "Мы Вас очень любим! Держитесь! Светлая памятьВашему отцу!", "Светлая память твоему папе, Агнеша... Мы помним", -высказались поклонники певца. Вандалы осквернили могилу Евгения Осина два дня назад. Ониустроили пожар на Троекуровском кладбище и буквально разворотили погостартиста. Злоумышленники сожгликрест, разбили табличку и сломали ограду на месте захоронения певца.Какписали "Дни.ру", продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин, организовавший похороны музыканта, обвинил в произошедшемфанаток артиста и собирался обратиться в полицию. Чуть позже выяснилось, чтопогром устроили люди, которым запретили устроить вечер памяти .Как писали "Дни.ру", ранее Агния была госпитализирована в Морозовскую больницу Москвы. Врачи диагностировали у девушки острый тонзиллит. Ее поклонники полагают, что причина плохого самочувствия – постоянный стресс после смерти отца.Напомним, умер в ноябре 2018 года в возрасте 54 лет. У певца,который много лет боролся с алкогольной зависимостью, остановилось сердце.