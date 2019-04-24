17-летняя наследница певца Агния проинформировала поклонников музыканта
в Instagram. Девушка сообщила, что место, где покоится Евгений Осин,
уже приведено в порядок.
17-летняя наследница певца Агния проинформировала поклонников музыканта
в Instagram. Девушка сообщила, что место, где покоится Евгений Осин,
уже приведено в порядок.
"Только что могила моего
папы была восстановлена после пожара. Я надеюсь, что больше подобных ситуаций
никогда не возникнет", – лаконично высказалась дось Евгения Осина в своем микроблоге.
Пользователи соцсети вздохнули с облегчением: в комментариях они написали много
добрых слов в память о ее знаменитом отце.
"Слава Богу. Мир не
без добрых людей!", "Мы Вас очень любим! Держитесь! Светлая память
Вашему отцу!", "Светлая память твоему папе, Агнеша... Мы помним", -
высказались поклонники певца. Вандалы осквернили могилу Евгения Осина два дня назад. Они
устроили пожар на Троекуровском кладбище и буквально разворотили погост
артиста. Злоумышленники сожгли
крест, разбили табличку и сломали ограду на месте захоронения певца.
Как
писали "Дни.ру", продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин, организовавший похороны музыканта, обвинил в произошедшем
фанаток артиста и собирался обратиться в полицию. Чуть позже выяснилось, что
погром устроили люди, которым запретили устроить вечер памяти .
Как писали "Дни.ру", ранее Агния была госпитализирована в Морозовскую больницу Москвы. Врачи диагностировали у девушки острый тонзиллит. Ее поклонники полагают, что причина плохого самочувствия – постоянный стресс после смерти отца.
Напомним, умер в ноябре 2018 года в возрасте 54 лет. У певца,
который много лет боролся с алкогольной зависимостью, остановилось сердце.