Главный вызов для партии власти – нужда в новых кадрах, говорится в докладе Единая Россия: кадровая перезагрузка и вызовы – 2021. Он подготовлен агентством политических и экономических коммуникаций, которое возглавляет член высшего совета ЕР, политолог Дмитрий Орлов.
Главный вызов для партии власти – нужда в новых кадрах, говорится в докладе "Единая Россия": кадровая перезагрузка и вызовы – 2021". Он подготовлен агентством политических и экономических коммуникаций, которое возглавляет член высшего совета "ЕР", политолог Дмитрий Орлов.
Говоря об обновлении партийных рядов, эксперты напоминают о
двух проектах "Единой России". Один из них – высшая партийная школа,
которая призвана стать каналом вертикальной мобильности и подготовки кадров на
следующих думских выборах. Второй – "ПолитСтартап", рассчитанный на
молодых и перспективных политиков в возрасте до 35 лет.
В докладе отмечается, что в рамках процесса по формированию корпуса
губернаторов из профессиональных управленцев особую роль приобретает избрание
лидерами региональных партийных отделений узнаваемых лиц, пишут . Такие кадры должны
пользоваться авторитетом среди местных элит и быть способными разрешить
возникающие внутри них конфликты.
На выборы в муниципалитетах необходимо выдвигать не только
кадры из бюджетной сферы, но и рядовых сотрудников, которые порой составляют
ядро команд кандидатов от так называемой системной оппозиции, советуют
эксперты. Таким образом "Единая Россия" может показать, что является
не только "партией начальников", отмечают аналитики.
Изменения в пенсионной системе понизили рейтинги партии
власти, но показатели поддержки – величина непостоянная и может меняться даже в
ходе одного политического сезона, отмечает политолог, член высшего совета
"ЕР" Дмитрий Орлов.
По мнению аналитика, если у партии власти в
полуторапартийной системе рейтинг поддержки не опускается ниже 30%, то
серьезной угрозы ее перспективам нет. "Опираясь на одномандатников, она в
любом случае закрепит лидерство или создаст коалицию, где будет иметь
большинство", – пояснил Орлов.
Зато обновленная элита партии в сочетании с эффективно
работающим аппаратом способны вывести ее на высокий результат даже в самых
непростых регионах, уверен эксперт.
Политолог Александр Кынев также отмечает
общественный запрос на новые лица. По его словам, такие настроения используют в
своих кампаниях новые губернаторы.
"Они пытаются усилиться за счет продвижения людей
второго-третьего эшелона, которые обязаны им, а не их предшественникам. Но в
регионах репутация складывается долго, господствуют неформальные связи, и
отодвигать людей, пользующихся авторитетом и имеющих большие личные ресурсы, -
это значит создавать риски перевода таких людей в оппозицию, и мы это уже
видим", – пояснил эксперт.
По общему мнению экспертов, имидж "Единой России"
значительно улучшится, если партия будет проводить верную кадровую политику.