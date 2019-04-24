Главный вызов для партии власти – нужда в новых кадрах, говорится в докладе Единая Россия: кадровая перезагрузка и вызовы – 2021. Он подготовлен агентством политических и экономических коммуникаций, которое возглавляет член высшего совета ЕР, политолог Дмитрий Орлов.

Главный вызов для партии власти – нужда в новых кадрах, говорится в докладе "Единая Россия": кадровая перезагрузка и вызовы – 2021". Он подготовлен агентством политических и экономических коммуникаций, которое возглавляет член высшего совета "ЕР", политолог Дмитрий Орлов.Говоря об обновлении партийных рядов, эксперты напоминают одвух проектах "Единой России". Один из них – высшая партийная школа,которая призвана стать каналом вертикальной мобильности и подготовки кадров наследующих думских выборах. Второй – "ПолитСтартап", рассчитанный намолодых и перспективных политиков в возрасте до 35 лет.В докладе отмечается, что в рамках процесса по формированию корпусагубернаторов из профессиональных управленцев особую роль приобретает избраниелидерами региональных партийных отделений узнаваемых лиц, пишут . Такие кадры должныпользоваться авторитетом среди местных элит и быть способными разрешитьвозникающие внутри них конфликты.На выборы в муниципалитетах необходимо выдвигать не толькокадры из бюджетной сферы, но и рядовых сотрудников, которые порой составляютядро команд кандидатов от так называемой системной оппозиции, советуютэксперты. Таким образом "Единая Россия" может показать, что являетсяне только "партией начальников", отмечают аналитики.Изменения в пенсионной системе понизили рейтинги партиивласти, но показатели поддержки – величина непостоянная и может меняться даже входе одного политического сезона, отмечает политолог, член высшего совета"ЕР" Дмитрий Орлов.По мнению аналитика, если у партии власти вполуторапартийной системе рейтинг поддержки не опускается ниже 30%, тосерьезной угрозы ее перспективам нет. "Опираясь на одномандатников, она влюбом случае закрепит лидерство или создаст коалицию, где будет иметьбольшинство", – пояснил Орлов.Зато обновленная элита партии в сочетании с эффективноработающим аппаратом способны вывести ее на высокий результат даже в самыхнепростых регионах, уверен эксперт.Политолог Александр Кынев также отмечаетобщественный запрос на новые лица. По его словам, такие настроения используют всвоих кампаниях новые губернаторы."Они пытаются усилиться за счет продвижения людейвторого-третьего эшелона, которые обязаны им, а не их предшественникам. Но врегионах репутация складывается долго, господствуют неформальные связи, иотодвигать людей, пользующихся авторитетом и имеющих большие личные ресурсы, -это значит создавать риски перевода таких людей в оппозицию, и мы это ужевидим", – пояснил эксперт.По общему мнению экспертов, имидж "Единой России"значительно улучшится, если партия будет проводить верную кадровую политику.