Олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Аделина Сотникова поразила своих подписчиков в Instagram в самое сердце, опубликовав фотографию с кардинально новым имиджем. Некоторые поклонники признались, что не смогли узнать спортсменку.

Олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Аделина Сотникова поразила своих подписчиков в Instagram в самое сердце, опубликовав фотографию с кардинально новым имиджем. Некоторые поклонники признались, что не смогли узнать спортсменку."Если девушка меняет имидж – это опасно", – подписала снимок Аделина Сотникова. А хэштеги публикации #новаяприческа и #новаяжизнь намекнули, что перемены коснулись не только внешнего вида фигуристки.Спортсменка, судя по всему, сделала наращивание волос, передает . Еще недавно она щеголяла короткой прической, а сейчас порадовала поклонников роскошными локонами. Преобразование оказалось таким внезапным, что некоторые пользователи Сети признались, что не смогли узнать Сотникову на фотографии. Впрочем, такое преобразование очень многим пришлось по душе.