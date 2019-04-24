Банк России выявил за первый квартал 2019 года деятельность 61 финансовой пирамиды на территории нашей страны.

Банк России выявил за первый квартал 2019 года деятельность 61 финансовой пирамиды на территории нашей страны.По словам представителя ЦБ Валерия Ляха, большая часть этих организаций зарегистрирована в форме общества с ограниченной ответственностью. Кроме того, большинство финансовых пирамид были зарегистрированы в центральной России — 19 и на Урале – 11, пишет газета "Известия".Он отметил главную особенность таких компаний в нынешнем году — это отказ от интернета как основного средства коммуникации с клиентами и возвращение к непосредственному взаимодействию с гражданами в офисах.Сейчас мошенники активно развивают следующие виды деятельности: это имитация деятельности лизинговой компании, инвестирование в высокодоходные проекты без ведения деятельности и интернет-проекты по привлечению денег в криптовалюту.В феврале Валерий Лях в интервью РИА Новости заявил, что Банк России запустил робота для выявления финансовых пирамид в интернете. Причем робот ведет себя фактически как обычный человек, который ищет, как и куда ему вложить деньги. На такого посетителя реагируют компании, занятые поиском новых клиентов. Робот же в свою очередь анализирует, является ли легальной организация, проявившая к нему интерес.