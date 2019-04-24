Сотрудник полиции рассказала детям о необходимости соблюдения мер безопасности и правил поведения в общественных местах и дома...

В рамках проведения профилактической операции инспектор ОДН лейтенант полиции Дарья Вентерева провела беседу с учащимися 4–6 классов общеобразовательной школы № 1360.Сотрудник полиции рассказала детям о необходимости соблюдения мер безопасности и правил поведения в общественных местах и дома, об ответственности за совершение различных правонарушений, а также обратила особое внимание детей на осторожность при общении с неизвестными людьми.Также обсудили правила поведения в общественном транспорте и какие правила безопасности нужно соблюдать для того, чтобы грядущие летние каникулы прошли без происшествий.Пресс-служба УВД по ВАО(495)965-29-73