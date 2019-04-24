И просит привлечь его к ответственности

И просит привлечь его к ответственностиБывший главный врач роддома №2, а ныне депутат Заксобрания Владимирской области Ирина Кирюхина просит привлечь к ответственности лидера фракции КПРФ в областном парламенте Максима Шевченко.Поведение депутата обсудят 24 апреля на комиссии по этике в ЗС. Самого Максима Шевченко на мероприятии не будет. По словам его представителя, депутата сейчас нет в стране.В своем заявлении Ирина Кирюхина рассказывает, что Шевченко на заседании допустил в ее адрес заявление, которое не соответствует действительности. Кроме этого, он «угрожал прокуратурой, допытывался до членов семьи, нанося ущерб моим чести, достоинству и деловой репутации».По мнению Ирины Михайловны, «Максим Шевченко мало полезен избирателям и подрывает авторитет ЗакСобрания Владимирской области». Бывший главный врач роддома №2 оставила за собой право обращения в суд.Шевченко же в свою очередь заявил, что его слова не были обращены непосредственно к госпоже Кирюхиной.