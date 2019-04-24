Певицу МакSим обвинили в пиаре на ДТП. Журналисты решили, что авария, в которую попала исполнительница, была частью сценария нового клипа.

Певицу МакSим обвинили в пиаре на ДТП. Журналисты решили, что авария, в которую попала исполнительница, была частью сценария нового клипа.действительно готовит к выпусу новый клип. Его сюжет крутится вокруг аварии. И внезапно в жизни все происходит точно по сценарию, удивились журналисты.Как пишет издание "Папарацци", ДТП могло быть рекламой нового видео певицы МакSим (настоящее имя – Марина Абросимова). Называется клип "Абонент недоступен". Эксперты отмечают, что Абросимова брала паузу в творчестве – и вернуться на сцену ей надо как можно громче.Поклонников артистки выдвинутая журналистами версия возмутила и разгневала. В комментариях к фото искалеченной певицы, опубликованных менеджером артистки Маргаритой Соколовой в Instagram, они выразили поддержку МакSим.Обвинение, выдвинутое против – "за гранью понимания", заявила представительница певицы. "И что теперь, раз, по их мнению Марина – известная певица, то ей ни заболеть, ни в аварию попасть нельзя, потому что они будут обвинять ее в пиаре?", – пишут пользователи.Исполнительница попала в аварию за рубежом. Автомобиль, в котором находилась звезда, занесло на скользкой дороге. Артистка получила множество ушибов. Сейчас в стабильном состоянии. Она будет проходить реабилитацию до 20-х чисел мая, пишет