Датское министерство обороны рекрутирует геймеров для ведения кибервойн. Новоиспеченные сотрудники будут выполнять набор разнообразных функций.

Датское министерство обороны рекрутирует геймеров для ведения кибервойн.Новоиспеченные сотрудники будут выполнять набор разнообразных функций, включая ведение в интернете пропаганды против ИГИЛ (запрещена в России), сообщает "Россия 24".Как отмечают в минобороны, геймеры обладают стратегическим мышлением и легко обучаются."Киберпространство — новая территория войны, так мы считаем в НАТО. Раньше у нас были военные операции на суше, в море и в воздухе. Теперь война переносится в цифровое пространство", — сообщил министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен.