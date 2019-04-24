Глава КНДР Ким Чен Ын впервые дал полноценное интервью иностранному журналисту — соведущему программы Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1 Павлу Зарубину.

Глава КНДР Ким Чен Ын впервые дал полноценное интервью иностранному журналисту — соведущему программы Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1 Павлу Зарубину.Как отметил северокорейский лидер, начало поездки в Россию уже оставило у него теплые впечатления.Я надеюсь, что этот визит будет успешным и полезным и что в ходе переговоров с уважаемым президентом Путиным я смогу конкретно обсудить вопросы по урегулированию ситуации на Корейском полуострове, — сказал Ким Чен Ын, его слова приводит 33Live.Ruру.Он также выразил надежду, что стороны обсудят развитие двухсторонних отношений.Никогда ранее Ким Чен Ын не давал интервью иностранным СМИ. Более того, в прошлом слова интервью и северокорейский лидер в одном предложении казались бы фикцией, отмечает Washington Post.Однако в конце февраля 2019 года во время саммита США–КНДР в Ханое Ким Чен Ын ответил на несколько вопросов независимых журналистов.Один из них был от корреспондента Washington Post, который спросил, действительно ли глава КНДР хорошо относится к предстоящим переговорам с США по отказу Пхеньяна от ядерного оружия.Из того, что я ощущаю сейчас, у меня есть чувство, что она (встреча. — Ред.) принесет хорошие результаты, — сказал тогда Ким.Как известно, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу полной денуклеаризации Северной Кореи, из-за чего, в частности, не был подписан итоговый документ.Как отмечает издание, несмотря на исход встречи, она все же принесла свой результат: в тот день Ким впервые пообщался с прессой за рубежом.Поездка лидера КНДР по России началась рано утром 24 апреля. Сначала он прибыл на приграничную станцию Хасан в Приморском крае. Главу КНДР встретили девушки в русских национальных костюмах и преподнесли каравай. После этого Ким Чен Ын посетил Дом российско-корейской дружбы, известный как Домик Ким Ир Сена.Около 11:00 по мск его бронепоезд остановился у нового терминала вокзала Владивостока. Для Кима уложили красную ковровую дорожку, вывесили плакаты с приветственными словами и выстроили военный оркестр почетного караула на привокзальной площади.25 апреля президент РФ Владимир Путин и Ким Чен Ын проведут переговоры во Владивостоке. Это будет первый визит лидера КНДР в Россию. Встреча будет посвящена урегулированию проблем на Корейском полуострове.