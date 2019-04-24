Сумма ущерба правообладателю составила 700 тысяч рублей

Сумма ущерба правообладателю составила 700 тысяч рублейС октября 2016 по апрель 2019 года 40-летний ковровчанин использовал нелицензионную версию программы для трёхмерного проектирования объектов машино- и приборостроительной конфигурации.Мужчина применил вредоносные программы, которые позволили ему обойти защитные системы продукта. Ущерб, нанесённый правообладателю, составил около 700 тысяч рублей, это считается крупным размером.Следственный отделом УМВД России по Камешковскому району возбудил уголовные дела за незаконное использование объектов авторского права и использование вредоносных компьютерных программ.