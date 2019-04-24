Ксения Собчак спустя годы снова появилась на скандально известном телешоу Дом-2. Гламурную блондинку сфотографировали на лобном месте.

Ксения Собчак спустя годы снова появилась на скандально известном телешоу "Дом-2". Гламурную блондинку сфотографировали на лобном месте.О том, что Ксения Собчак вернулась в "Дом-2", стало известно после того, как другая звезда этого реалити-шоу разместила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию, на которой запечатлена с телеведущей. "С возвращением домой, Ксения Анатольевна. Подробности завтра", – коротко написала Ольга Бузова.Интересно, что в комментариях на ее реплику ответила и сама Ксения Собчак. "Я рада нашему воссоединению!" – призналась гламурная блондинка. На фотографии Ольга и Ксения запечатлены на лобном месте.Реакция подписчиков Бузовой оказалась неоднозначной. Пока одни пользователи утверждали, что они в шоке, другие предположили, что речь идет о съемках нового выпуска шоу "Осторожно, Собчак!". "Ксю просто новую передачу свою снимает с Бузовой. Пришла к ней на работу..." – высказал мнение один из комментаторов.Ранее в другой своей передаче, где главной героиней стала балерина Анастасия Волочкова, Ксения Собчак прямо сказала, что ее работа в "Доме-2", несмотря на долгие годы, которые прошли с момента ухода из программы, является незакрытым гештальтом. Ей до сих пор припоминают работу в этом крайне скандальном реалити-шоу.Блондинка благодарна "Дому-2", потому что он стал первой площадкой, на которой она развила навыки ведущей. Шоу стало своего рода стартом для как самостоятельной фигуры, а не "дочки Собчака".