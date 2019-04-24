В аэропорту Фуллертона в штате Калифорния разбился легкомоторный самолет. Кадры крушения воздушного судна появились в Сети.

В аэропорту Фуллертона в штате Калифорния разбился легкомоторный самолет. Кадры крушения воздушного судна появились в Сети.На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, можно увидеть, как легкомоторный самолет поднимается над землей на несколько метров, после чего начинает стремительно падать вниз. При столкновении с землей судно сразу загорелось.Как сообщили американские полицейские, пилот самолета погиб на месте. Сейчас они выясняют обстоятельства и причины крушения, уточняет "".