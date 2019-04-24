Мария Максакова резко изменила свои показания на суде по делу об убийстве ее супруга. Ни ФСБ, ни предприниматель Владимир Тюрин не имеют отношения к преступлению, утверждает оперная дива.

Мария Максакова резко изменила свои показания на суде по делу об убийстве ее супруга. Ни ФСБ, ни предприниматель Владимир Тюрин не имеют отношения к преступлению, утверждает оперная дива.Новые показания Марии Максаковой разрушили версию, предложенную с самого начала расследования генпрокурором Украины Юрием Луценко. В соответствии с ней, в деле явно прослеживалась "рука Кремля", участие ФСБ и бывшего мужа оперной певицы Владимира Тюрина.Как заявила на заседании Шевченского суда в Киеве, в убийстве виноват друг ее мужа Денис Панаитов. В его квартире супруги поселились после бегства на Украину."Ее бывший муж Тюрин, который по обвинительному акту и является заказчиком убийства Вороненкова в Киеве вместе с ФСБ, оказывается ни при чем", – написал в соцсетях журналист Виталий Губин, присутствовавший в зале суда.Дениса Вороненкова обвиняли в мошенничестве и фальсификациях. Бывший депутат Госдумы бежал из России на Украину с женой Марией Максаковой. Бизнесмена застрелили возле отеля в центре Киева в марте 2017 года. Генпрокурор Украины сразу заявил, что заказчик убийства – бывший гражданский муж певицы. Мария Максакова сначала эту версию поддержала, однако позже заявила, что готова извиниться перед Тюриным.