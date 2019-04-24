В Казани стартует крупнейший международный экономический форум Россия — Исламский мир: KazanSummit 2019. В нем примут участие более трех тысяч человек из 50 стран мира и 30 российских регионов.

В Казани стартует крупнейший международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanSummit 2019". В нем примут участие более трех тысяч человек из 50 стран мира и 30 российских регионов. Среди них — бизнесмены, инвесторы, представители российских и зарубежных компаний, финансовых институтов и посольств. Мероприятие пройдет в выставочном центре "Казань Экспо" с 24 по 26 апреля, передает ГТРК "Татарстан".Первым начнет свою работу Форум индустриальных парков. Основной темой обсуждения на площадке станут перспективы развития исламского банкинга для развития бизнеса.Напомним, всего в рамках деловой программы саммита запланировано 50 тематических сессий. Специалисты планируют затронуть темы, национальной и международной кибербезопасности, локализации и создании в России новых производств, а также систему шариатского аудита и контроля.