Уже на этих выходных верующие отметят главный христианский праздник. Синоптики рассказали, какую погоду стоит ожидать жителям столицы на Пасху.

Уже на этих выходных верующие отметят главный христианский праздник. Синоптики рассказали, какую погоду стоит ожидать жителям столицы на Пасху.Как сообщили специалисты центра Фобос, к выходным столбик термометра опустится до +12-14 градусов. Погода на Пасху может сильно разочаровать москвичей. В воскресенье в столицу придут мощные ливневые дожди.Синоптики также делают неутешительные прогнозы на майские праздники. По словам экспертов, погода будет переменчивой. Температура снизится до +12-17 градусов. "Солнце будет сменяться дождями и наоборот", – приводит слова ведущего специалиста центра Елены Волосюк ".Напомним, что среда, 24 апреля, стала самым теплым днем этого года. Метеорологи зафиксировали температуру выше +20 градусов. "Прежний температурный максимум установлен 22 апреля – +18,8 градуса", – цитирует эксперта телеканал "".