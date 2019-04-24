Жительница Москвы на глазах у прихожан похитила икону Взыграние младенца из храма Всемилостивого Спаса в Воронове. Задержание подозреваемой сняли на видео.

Жительница Москвы на глазах у прихожан похитила икону "Взыграние младенца" из храма Всемилостивого Спаса в Воронове, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Задержание подозреваемой сняли на видео.Инцидент произошел 17 апреля во время вечерней службы. По словам настоятеля храма иерея Георгия Ермолина, женщина в джинсах и с непокрытой головой долго молилась перед образом, когда же другие прихожане сделали ей замечание, попросив уступить место, она сорвала икону и бросилась к выходу. По словам очевидцев, подозреваемая несколько раз говорила о том, что икона прежде принадлежала ее семье, передает "Вечерняя Москва". С места похитительница скрылась на серебристом Mercedes-Benz E200.Задержали злоумышленницу утром 18 апреля — прихожане запомнили номер машины, так что найти ее труда не составило. Во время обыска в квартире 52-летней москвички была обнаружена и украденная икона."Икону пока не вернули, потому что она является вещественным доказательством. Материальной ценности она не представляет, это больше духовная ценность. Она была пожертвована храму прихожанами в советские времена. Как оценивает ее полиция, она может стоить 30-50 тысяч рублей, но это предел", — отметил Ермолин.Подозреваемую, которой грозит до четырех лет лишения свободы, отпустили под подписку о невыезде.