Одному из посетителей разбили нос, а бармен получил черепно-мозговую травму

Одному из посетителей разбили нос, а бармен получил черепно-мозговую травмуНа бар в Покрове напала настоящая банда, добычей которой стало всего 9 тысяч рублей. Скорее всего, злоумышленники, которые вооружились ножом и битой, рассчитывали на большее.Пользователи соцсетей назвали это происшествие «историей из далёких 90-х». Однако произошло оно в минувшие выходные. Запись с камер видеонаблюдения появилась в одном из телеграм-каналов.В результате нападения одному из посетителей бара разбили нос, а бармен получил черепно-мозговую травму. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, на преступников уже завели уголовное дело.