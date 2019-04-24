Одному из посетителей разбили нос, а бармен получил черепно-мозговую травму
Одному из посетителей разбили нос, а бармен получил черепно-мозговую травму
На бар в Покрове напала настоящая банда, добычей которой стало всего 9 тысяч рублей. Скорее всего, злоумышленники, которые вооружились ножом и битой, рассчитывали на большее.
Пользователи соцсетей назвали это происшествие «историей из далёких 90-х». Однако произошло оно в минувшие выходные. Запись с камер видеонаблюдения появилась в одном из телеграм-каналов.
В результате нападения одному из посетителей бара разбили нос, а бармен получил черепно-мозговую травму. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, на преступников уже завели уголовное дело.