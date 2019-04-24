Несмотря на смену подрядчика, строящийся корпус Планета Океан достроят в срок. В июне 2020 года объект будет передан Музею Мирового океана в июне 2020 года. Об этом сообщает корреспондент ГТРК Калининград.

Несмотря на смену подрядчика, строящийся корпус "Планета Океан" закончат в срок. В июне 2020 года объект будет передан Музею Мирового океана, сообщает корреспондент ГТРК "Калининград".Об этом на пресс-конференции в Музее Мирового океана рассказал замруководителя заказчика строительства — "Северо-западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации" — Евгений Пакусин. Нового генерального подрядчика определят уже к июню. Перед ним будет стоять задача — завершить все внешние работы к началу осени, в том числе благоустройство и остекление.Параллельно продолжается работа по подготовке экспозиции. В настоящий момент уже подобрали 2023 предмета. "Музей не будет отступать от своих традиций — экспозиция будет готова к дню открытия корпуса", — рассказала гендиректор Музея Мирового океана Светлана Сивкова.Напомним, в новом здании музея планируют разместить многочисленные лаборатории, галереи космоса, воздуха, земли и воды. На территории установят около 30 аквариумов с океанскими и морскими обитателями. А на 8 этаже корпуса будет открыта современная обсерватория.