Горожане смогут доехать до кладбища из каждого района

Горожане смогут доехать до кладбища из каждого районаПасха в этом году празднуется 28 апреля. Жители Владимира в этот день едут на кладбище, чтобы помянуть умерших.Администрация областной столицы по традиции пустит дополнительные автобусы до городских кладбищ. Четыре автобуса поедут до кладбища Улыбышево, а ещё один рейс будет следовать в Байгуши.Расписание движения городских автобусов на Пасху:Площадь Победы — кладбище Улыбышево — с 6:30 до 10:30.Улица 2-я Никольская — кладбище Улыбышево — с 6:30 до 15:30.Суздальский проспект, 5 — кладбище Улыбышево — с 6:30 до 10:30. Улица Гагарина, 10 — кладбище Байгуши — с 6:30 до 15:30.Кладбище Байгуши — кладбище Улыбышево — с 7:00 до 15:00.Стоимость билетов на первые 3 маршрута составит 50 рублей. На оставшихся двух маршрутах можно будет проехать за 35 рублей.