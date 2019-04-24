Потерпевший рассказал, что с парковки на Планерной улице похищен его автомобиль...

Сотрудники ГУУР МВД РФ совместно с оперативниками ОМВД России по району Северное Тушино г. Москвы задержали 34-летнего москвича, подозреваемого в краже автомобиля «Ленд Ровер».В дежурную часть обратился 26-летний мужчина. Он рассказал, что с парковки на Планерной улице похищен его автомобиль. Ущерб составил 1,2 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в Московской области. Установлено, что злоумышленник, воспользовавшись специальным сканнером, вскрыл дверь автомобиля, после чего скрылся на нем.По данному факту следствием ОМВД России по району Северное Тушино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56