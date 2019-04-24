Власти Омской области и республики Казахстан прорабатывают вопросы восстановления участка железнодорожного пути Иртышское – Русская Поляна – Граничная – Кзыл-Ту.

Власти Казахстана и Омской области проработают схему восстановления железнодорожного участка Иртышское – Русская Поляна – Граничная – Кзыл-Ту. Он проходит не только по территории Омского региона и Казахстана, но и Новосибирской области и Алтая, и является частью Среднесибирской магистрали. Общая протяженность пути составляет около 167 километров, передает ГТРК "Иртыш".Напомним, грузовые и пассажирские перевозки на этом отрезке пути прекратили еще в 90-х годах, после чего рельсы были частично демонтированы. С того момента железнодорожное сообщение между Северным Казахстаном и Омской областью осуществлялось на участке Исилькуль – Петропавловск. Однако для многих казахстанских предприятий, осуществляющих поставки своей продукции в регион, перевозить грузы по старому пути было бы намного выгоднее и быстрее.Для восстановления такой схемы перевозок власти приняли решение построить новый участок железнодорожного пути Иртышское – Кзыл-Ту. По предварительной информации, на эти цели понадобится более 22 миллиардов рублей. Соотвествующий инвестиционный проект планируют представить до конца года. И уже в ноябре его вынесут на рассмотрение глав государств России и Казахстана во время проведения Форума межрегионального сотрудничества в Омске.