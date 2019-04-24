Сенсационное открытие сделали сотрудники Бостонского университета. Они нашли способ определить рак легких еще до появления начальных симптомов.

Сенсационное открытие сделали сотрудники Бостонскогоуниверситета. Они нашли способ определить рак легких еще до появления начальныхсимптомов.Открытие позволит предотвратитьразвитие смертельного недуга. Ученые выявили, что о патологических измененияхсвидетельствует появление различий в геноме тканей дыхательных путей, которыесвязаны с иммунной системой.Медики могут элементарно зафиксировать этинегативные тенденции еще до того, как в организме человека начнется предраковаяактивность, сообщает MedicalXpress.По словам доцента кафедры вычислительной медицины Бостонского университетаДженнифер Бин, легкие претерпевают множество изменений до развития рака легких.Теперь у специалистов есть возможностьиспользовать эти перемены, чтобы идентифицировать людей с высоким риском развитияданного вида онкологии. Ученые полагают, что можно создать терапевтическоесредство для тех, кто находится в зоне риска. В наибольшей опасности находятсякурильщики со стажем.Исследователи могут разработать лекарствопротив, которое бы стимулировало иммунную систему и заставляло ееатаковать онкологические клетки. Только в США от ежегодно умирает около 160 тысяч человек. Примечательно,что в последние годы в ряде стран растет количество женщин, страдающих от страшногонедуга.