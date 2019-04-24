Сенсационное открытие сделали сотрудники Бостонского
университета. Они нашли способ определить рак легких еще до появления начальных
симптомов.
Сенсационное открытие сделали сотрудники Бостонского
университета. Они нашли способ определить рак легких еще до появления начальных
симптомов.
Открытие позволит предотвратить
развитие смертельного недуга. Ученые выявили, что о патологических изменениях
свидетельствует появление различий в геноме тканей дыхательных путей, которые
связаны с иммунной системой.
Медики могут элементарно зафиксировать эти
негативные тенденции еще до того, как в организме человека начнется предраковая
активность, сообщает MedicalXpress.
По словам доцента кафедры вычислительной медицины Бостонского университета
Дженнифер Бин, легкие претерпевают множество изменений до развития рака легких.
Теперь у специалистов есть возможность
использовать эти перемены, чтобы идентифицировать людей с высоким риском развития
данного вида онкологии. Ученые полагают, что можно создать терапевтическое
средство для тех, кто находится в зоне риска. В наибольшей опасности находятся
курильщики со стажем.
Исследователи могут разработать лекарство
против, которое бы стимулировало иммунную систему и заставляло ее
атаковать онкологические клетки. Только в США от ежегодно умирает около 160 тысяч человек. Примечательно,
что в последние годы в ряде стран растет количество женщин, страдающих от страшного
недуга.