Специально для Дни.ру шоумен Рустам
Солнцев объяснил, зачем Ксения Собчак сделала скандальное интервью с балериной
Анастасией Волочковой. Он жестко раскритиковал знаменитость за то, что она
выставляет напоказ то, о чем многие догадываются.
Специально для "Дни.ру" шоумен Рустам
Солнцев объяснил, зачем Ксения Собчак сделала скандальное интервью с балериной
Анастасией Волочковой. Он жестко раскритиковал знаменитость за то, что она
выставляет напоказ то, о чем многие догадываются.
Шоумен считает, что пиариться на Волочковой – "это как
будто бы впасть в ничтожество". Солнцев подробно объяснил свою позицию.
"Приехать в гости к человеку, который радикально
сходит с ума на глазах у всей страны и начать над ней издеваться, глумиться", -
констатировал тележурналист. Он добавил, что подобное Ксения Собчак проделывает
не впервые.
"Прекрасно помню, как Собчуля прикалывалась над
бедными деревенщинами на "Доме-2"… Она могла делать это месяцами, как навозный
жук, который катает шарики. Это такие Собчакины скрепы, они никогда никуда не
деваются", – во всеуслышание словесно выпорол светскую львицу Рустам Солнцев. "Также
с Волочковой. Опубличить ее зависимость, о которой и так все догадываются – это
дорогого стоит", – заявил шоумен.
По его словам, Ксения Собчак пытала бедную Анастасию
Волочкову с выражением лица "тетка из профкома", показывая степень ее падения. "Почему
именно радикальные фрики становятся героями передач Ксюши? Там дальше будет
Олечка Бузова, ну там вообще: туши свет. По-своему наиву они лезут в любую
передачу, куда их приглашают, не подозревая, что Собчак приготовила для них", -
высказался Рустам Солнцев.