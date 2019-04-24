Специально для Дни.ру шоумен Рустам Солнцев объяснил, зачем Ксения Собчак сделала скандальное интервью с балериной Анастасией Волочковой. Он жестко раскритиковал знаменитость за то, что она выставляет напоказ то, о чем многие догадываются.

Специально для "Дни.ру" шоумен РустамСолнцев объяснил, зачем Ксения Собчак сделала скандальное интервью с балеринойАнастасией Волочковой. Он жестко раскритиковал знаменитость за то, что онавыставляет напоказ то, о чем многие догадываются.Шоумен считает, что пиариться на Волочковой – "это какбудто бы впасть в ничтожество". Солнцев подробно объяснил свою позицию."Приехать в гости к человеку, который радикальносходит с ума на глазах у всей страны и начать над ней издеваться, глумиться", -констатировал тележурналист. Он добавил, что подобное Ксения Собчак проделываетне впервые."Прекрасно помню, как Собчуля прикалывалась надбедными деревенщинами на "Доме-2"… Она могла делать это месяцами, как навозныйжук, который катает шарики. Это такие Собчакины скрепы, они никогда никуда недеваются", – во всеуслышание словесно выпорол светскую львицу Рустам Солнцев. "Такжес Волочковой. Опубличить ее зависимость, о которой и так все догадываются – этодорогого стоит", – заявил шоумен.По его словам, Ксения Собчак пытала бедную АнастасиюВолочкову с выражением лица "тетка из профкома", показывая степень ее падения. "Почемуименно радикальные фрики становятся героями передач Ксюши? Там дальше будетОлечка Бузова, ну там вообще: туши свет. По-своему наиву они лезут в любуюпередачу, куда их приглашают, не подозревая, что Собчак приготовила для них", -высказался Рустам Солнцев.