Поклонники, следящие за каждым шагом – неизбежная участь любой звезды. Подчас они думают, что лучше самого человека знают, что тому нужно и при любой возможности раздают советы.
Поклонники, следящие за каждым шагом – неизбежная участь любой звезды. Подчас они думают, что лучше самого человека знают, что тому нужно и при любой возможности раздают советы.
Ситуация со звездой Comedy Woman Екатериной Варнавой исключением не стала. Многочисленные поклонники красавицы переживают за здоровье артистки.
По мнению строгих критиков, она слишком сильно увлеклась поддержанием формы и теперь ее худоба приобрела пугающий вид. Очередным поводом высказать все свои мысли на этот счет для пользователей Сети стала публикация нового снимка в Instagram Екатерины Варнавы.
На фотографии артистка предстала в соблазнительном красном платье с глубоким декольте. Однако внимание общественности было сосредоточено на ее слишком тонких, по мнению комментаторов, руках и ногах.
"🙄Не, перебор...ноги-палочки, форму потеряли...надо кушать иногда🤣 (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены. – Прим. ред.)", "Лучше сходите поешьте!!! А так красавица!!", "Красивая,Но .....уж сильно худенькая стала", "Верните сексуальную Варнаву 😊", – переживали комментаторы. Впрочем, оказалось под снимком и немало комплиментов.