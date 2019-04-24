Поклонники, следящие за каждым шагом – неизбежная участь любой звезды. Подчас они думают, что лучше самого человека знают, что тому нужно и при любой возможности раздают советы.

Поклонники, следящие за каждым шагом – неизбежная участь любой звезды. Подчас они думают, что лучше самого человека знают, что тому нужно и при любой возможности раздают советы.Ситуация со звездой Comedy Woman Екатериной Варнавой исключением не стала. Многочисленные поклонники красавицы переживают за здоровье артистки.По мнению строгих критиков, она слишком сильно увлеклась поддержанием формы и теперь ее худоба приобрела пугающий вид. Очередным поводом высказать все свои мысли на этот счет для пользователей Сети стала публикация нового снимка в Instagram Екатерины Варнавы.На фотографии артистка предстала в соблазнительном красном платье с глубоким декольте. Однако внимание общественности было сосредоточено на ее слишком тонких, по мнению комментаторов, руках и ногах."🙄Не, перебор...ноги-палочки, форму потеряли...надо кушать иногда🤣 (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены. – Прим. ред.)", "Лучше сходите поешьте!!! А так красавица!!", "Красивая,Но .....уж сильно худенькая стала", "Верните сексуальную Варнаву 😊", – переживали комментаторы. Впрочем, оказалось под снимком и немало комплиментов.