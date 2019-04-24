Певица Наргиз Закирова на своей странице в Instagram опубликовала кадры откровенной фотосессии. Мнения подписчиков по поводу увиденного разделились.

Певица Наргиз Закирова на своей странице в Instagram опубликовала кадры откровенной фотосессии. Мнения подписчиков по поводу увиденного разделились.На первой же фотографии Наргиз Закирова предстала перед зрителями в пальто на голое тело, передает . Этот снимок, судя по всему, стал самым спорным из всей подборки."Вторая и третья фото еще нормальные, но первая отталкивает! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Смотреть противно,позорище страшное", "Очень противно.. фуууу", – не унимались критики. Однако нашлись и те, кому оголенная грудь певицы явно пришлась по вкусу. "Прелесть!", "Гремучая смесь брутальности и женственности ❤️", "Груди как у девочки у вас,👌не скажеш что взрослые дети ,как молодо выглядит ваше тело", – отметили доброжелательные комментаторы.