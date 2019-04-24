Российская певица Виктория Дайнеко радует своих поклонников не только творчеством, но и безупречным внешним видом. Свою чарующую красоту она без утайки демонстрирует на личной странице в Instagram.

Российская певица Виктория Дайнеко радует своих поклонников не только творчеством, но и безупречным внешним видом. Свою чарующую красоту она без утайки демонстрирует на личной странице в Instagram.Очередной снимок, лишивший покоя поклонников Виктории Дайнеко, показал ее сидящей в кресле в длинном пиджаке. Деталью, которая, кажется, без остатка приковала к себе внимание пользователей Сети, стало оголившееся бедро певицы.Пока одни возмущались подобным "развратом" и удивлялись "полноте" артистки, истинные ценители женской красоты от всей души благодарили Дайнеко за подобную фотографию. Примечательно, что больше всего за нравственное состояние певицы и ее образ переживали комментаторы женского пола. Мужчины же бросили все силы для того, чтобы отбить атаку критиков, а также придумать элегантный комплимент.