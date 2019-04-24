Николай Басков дал откровенное интервью. Певец высказался о бывшей невесте Виктории Лопыревой и ее возлюбленном, которого та увела из семьи.

Николай Басков дал откровенное интервью. Певец высказался о бывшей невесте Виктории Лопыревой и ее возлюбленном, которого та увела из семьи.В конце 2018 года стало известно, что Виктория Лопырева ждет ребенка. Гламурная красотка сама объявила о беременности, продемонстрировав большой живот. Вскоре стало известно, что отцом малыша является бизнесмен Игорь Булатов. Появились слухи, что ради блондинки он оставил жену с двумя детьми. В феврале Виктория Лопырева родила сына.Одним из первых поздравил модель ее бывший жених Николай Басков. В свое время связь Вики с "золотым голосом России" стала настоящей сенсацией. Пара собиралась оформить отношения в Чечне, на свадьбу был приглашен даже Рамзан Кадыров. Однако Николай и Виктория расстались, сохранив теплые отношения. Ходили слухи, что Басков готов стать тамадой на свадьбе экс-невесты.В новом интервью певец прокомментировал отношения Виктории Лопыревой и Игоря Булатова. В дружеском отношении "натурального блондина" к модели многие увидели поддержку, однако певец пояснил: "Я не то чтобы ее поддержал… Просто в тот момент она еще была беременна. И это, конечно, богом данный ребенок".дал понять, что относится к избраннику с долей недоверия. "Я, наоборот, сказал ей: "Если ты счастлива, то пускай так и будет. Но мужчина, который бросает жену с двумя детьми, – это все-таки опасный пассажир", – цитирует артиста .