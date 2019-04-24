Злоумышленники проникли в офис путем подбора ключа от двери, похитили денежные средства, после чего скрылись с места происшествия...

«Сотрудники ОУР ОМВД России по Мещанскому району задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже денежных средств из офиса организации», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию поступило заявление от руководителя одной из столичных организаций, расположенной в Слесарном переулке. Мужчина сообщил, что неизвестные проникли в офис фирмы и совершили кражу денежных средств. Материальный ущерб составил более 3,5 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых на улице Ротерта. Ими оказались 33-летний и 47-летний москвичи. Установлено, что злоумышленники проникли в офис путем подбора ключа от двери, похитили денежные средства, после чего скрылись с места происшествия.По данному факту следствием ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мер, направленных на установление и задержание соучастников данного противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60