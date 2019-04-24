Алексей Панин рад победе Владимира Зеленского на президентских выборах. Поздравления коллеге-шоумену актер по привычке разбавил руганью в адрес россиян.

Алексей Панин рад победе Владимира Зеленского на президентских выборах. Поздравления коллеге-шоумену актер по привычке разбавил руганью в адрес россиян.считает, что на Украине – истинная свобода и демократия. По его мнению, это доказали результаты выборов, на которых победу одержал его собрат по профессии. А вот в России, конечно, все очень плохо."Даже в Украине есть выборы и хоть что-то похожее на демократию и свободу! Когда же, ***, этот кошмар закончится в России? Володя, молодец! Я про Зеленского", – написал в Instagram. Правда, пост просуществовал недолго – к утру 24 апреля он исчез из микроблога скандального актера.Недавно Алексей Панин признался, что водит дочь Аню на нудистские пляжи.Артист заявил, что во многих странах, например, в Германии и Финляндии дети ходят с родителями в баню, и это не проблема. Панин отметил, что его дочь – нормальный, образованный человек и навязывать наследнице "ложные постулаты" он не собирается.не преминул в очередной раз оскорбить россиян. Актер заявил, что они с дочерью не намерены "надевать на себя тряпки в 40 градусную жару". А в России, граждане которой критикуют его поведение – проблемы с "сознанием, мозгом и воспитанием".