Футболист парагвайского "Индепендьенте Кампо-Гранде" Брендэкс Парра лишился контракта с клубом после того, как неудачно исполнил пенальти в матче Южноамериканского кубка против "Ла Экидад" из Колумбии. Встреча завершилась поражение парагвайцев (3:4) и вылетом из турнира.Дело в том, что Парра исполнил 11-метровый удар известным футбольным приемом под названием "паненка", но исполнение подвело игрока и вратарь соперника не испытал проблем при отражении удара. Руководство "Индепендьенте" не оценило такого приема от игрока и приняло решение разорвать с ним контракт.Independiente de Campo Grande player Brendix Parra has been sacked after THIS failed Panenka!