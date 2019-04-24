Звезда Дома-2 Дарья Пынзарь перенесла операцию и записала видео из больницы. Многих очень удивил ее внешний вид.

Звезда "Дома-2" Дарья Пынзарь перенесла операцию и записала видео из больницы. Многих очень удивил ее внешний вид.Пынзарь решилась на пластику в середине апреля 2019 года. Ее очень не устраивало то, как она выглядит: особенно ее раздражал вечно свисающий второй подбородок.За дело взялись пластические хирурги. По словам Пынзарь, операция прошла успешно. Девушка чувствует себя хорошо и готовится к долгой реабилитации.Звезда "Дома-2" даже решилась показать в Instagram, как она выглядит после пластики. Предварительно Пынзарь наложил фильтр на изображение, чтобы скрыть некоторые дефекты."Немного отекла. Такая вот я перевязанная вся. Чувствую себя отлично", – заявила она.Многие пользователи Сети были в шоке от увиденного. У Пынзарь перебинтована вся голова и шея. "Была на перевязке, у меня абсолютно ровненький подбородочек. Пыталась зацепиться, а не за что. В общем, моя мечта сбылась", – добавила звезда "Дома-2".После операции поклонники буквально завалили Пынзарь сообщениями. "Дашуля, скорейшего выздоровления!!! Ты всегда была и останешься красоткой и кто, что бы не говорил и не писали, либо от зависти, либо от неполноценности!" – написал один из комментаторов. "Смотреть на вас одно удовольствие", – восхищается другой.