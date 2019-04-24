В Новгородской области суд оштрафовал на 30 тысяч рублей мужчину по статье об оскорблении государства. Он стал первым россиянином, которого привлекли по данной статье.

Чудовский районный суд Новгородской области оштрафовал мужчину по статье об оскорблении государства. Он стал первым россиянином, которого привлекли по данной статье.Как сообщает РИА Новости, житель города Малая Вишера опубликовал в Интернете два поста, которые оскорбляют "человеческое достоинство и общественную нравственность". В итоге суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в областном суде.Закон о неуважении к власти президент России Владимир Путин подписал 18 марта. Инициаторами документа выступили сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. Документ определяет порядок ограничения доступа к информации, выражающейся в неприличной форме, оскорбляющей человеческое достоинство, неуважение к обществу, государству, власти, государственным символам и Конституции.Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.