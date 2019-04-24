Знаменитая актриса Моника Белуччи опубликовала в Instagam необычную фотографию: папарацци засняли, как ее платье буквально сдуло на ветру. Отреагировала на это даже певица Валерия.

Знаменитая актриса Моника Белуччи опубликовала в Instagam необычную фотографию: папарацци засняли, как ее платье буквально сдуло на ветру. Отреагировала на это даже певица Валерия.Снимок вызвал настоящую бурю в Сети. Фото практически полуголой Белуччи тут же растащили все мировые СМИ. Быстро новость добралась и до российских пользователей.Публикация собрала больше 200 тысяч лайков. Среди тех, кто оценил образ 54-летней актрисы, оказалась и певица Валерия: она поставила отметку "Мне нравится" под фотографией.Сама Белуччи отреагировала на конфуз с юмором. "Легкий ветерок буквально сносит с ног!" – подписала снимок она.Восторженные пользователи оставили тысячи комментариев. Многие восхищены тем, как Белуччи удается сохранять естественную красоту. "Все еще самая горячая женщина на планете!" – написал один из пользователей. "Божественная" – восхитился другой."Самая шикарная женщина" – гласит один из комментариев на русском языке.Напомним, что часто балует подписчиков в Instagram достаточно откровенными фотографиями. Актриса никогда не стеснялась показывать свое тело и с удовольствием делает это даже после 50.