Популярная российская певица Бьянка слегла: у нее обнаружили инфекцию. Похоже, артистка пострадала из-за собственной невнимательности.
Популярная российская певица Бьянка слегла: у нее обнаружили инфекцию. Похоже, артистка пострадала из-за собственной невнимательности.
Известие о тяжелом состоянии Татьяны Липницкой, выступающей под псевдонимом Бьянка, появилось в Instagram. Исполнительница выложила фотографию: ее запечатлели на кровати под капельницей.
У певицы обнаружили пищевую инфекцию. Похоже, что пострадала из-за собственной невнимательности. "Не ешьте просроченную еду", – гласит подпись к фотографии.
Помощь исполнительнице оказывают дома. Скорее всего, удастся обойтись без госпитализации.
Известие о тяжелой болезни артистки всерьез обеспокоило россиян. "Милая, ты чего?" – пишет в комментариях Катя Варнава. "Блин, деточка! Поправляйся!" – отреагировала на публикацию Наталья Подольская.
"Какой ужас! Молимся за тебя!" – заявил один из комментаторов.
Напомним, недавно появилась информация о тяжелом состоянии другой известной певицы. Как писали "Дни.ру", МакSим в результате страшной аварии.