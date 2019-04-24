Популярная российская певица Бьянка слегла: у нее обнаружили инфекцию. Похоже, артистка пострадала из-за собственной невнимательности.

Популярная российская певица Бьянка слегла: у нее обнаружили инфекцию. Похоже, артистка пострадала из-за собственной невнимательности.Известие о тяжелом состоянии Татьяны Липницкой, выступающей под псевдонимом Бьянка, появилось в Instagram. Исполнительница выложила фотографию: ее запечатлели на кровати под капельницей.У певицы обнаружили пищевую инфекцию. Похоже, что пострадала из-за собственной невнимательности. "Не ешьте просроченную еду", – гласит подпись к фотографии.Помощь исполнительнице оказывают дома. Скорее всего, удастся обойтись без госпитализации.Известие о тяжелой болезни артистки всерьез обеспокоило россиян. "Милая, ты чего?" – пишет в комментариях Катя Варнава. "Блин, деточка! Поправляйся!" – отреагировала на публикацию Наталья Подольская."Какой ужас! Молимся за тебя!" – заявил один из комментаторов.Напомним, недавно появилась информация о тяжелом состоянии другой известной певицы. Как писали "Дни.ру", МакSим в результате страшной аварии.