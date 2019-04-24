24.04.2019

2019-04-24 16:00:54

Под Москвой до смерти избили отца знаменитого спортсмена

В подмосковном Орехово-Зуеве

жестоко убили отца двукратного чемпиона мира по ММА Магомеда Юнусилау. По данным Telegram-канала Mash, к преступлению причастны сотрудники правоохранительных органов.



Уточняется, что полицейские пристали к мужчине, стали издеваться над ним, после чего жестоко избили. 46-летний отец спортсмена умер в больнице. Врачи ничего не смогли поделать с дислокацией и отеком мозга из-за сильных побоев. На сотрудников МВД завели уголовные дела. Сейчас подозреваемые отправлены под домашний арест.