Телеведущая призналась, что иногда не
может отказать себе в покупке деликатесов. Анфиса Чехова готова на многое ради вкусной
любимой еды.
Телеведущая призналась, что иногда не
может отказать себе в покупке деликатесов. Анфиса Чехова готова на многое ради вкусной
любимой еды.
Артистка не скрывает,
что доходы позволяют ей позволить себе жить безбедно. Анфиса Чехова призналась поклонникам в Instagram, что недавно ей пришлось сделать нелегкий выбор.
По словам звезды, ей очень хотелось
приобрести понравившуюся сумочку-клатч, но желание побаловать себя вкусным
пересилило. Анфиса Чехова, которая не может отказать себе в деликатесах, купила
на ту же сумму банку черной икры. В подтверждение своих слов она опубликовала снимок.
"Есть ли в вашем бюджете особая статья расходов? Ну, например, вы можете год облизываться на крутой телефон,
думая, что дороговато, а сами за этот год покупаете несколько пар туфель, в
общей сложности по цене этого телефона? У меня таких статей расходов несколько,
и главная из них – еда!", – призналась в тайной страсти Анфиса Чехова. "Иногда поджилки трясутся, так хочется
черной икорки", – написала телеведущая.
Примечательно, что
несмотря на любовь к лакомствам, держит себя в прекрасной форме.
Она ведет реалити-шоу "Взвешенные и счастливые люди". А недавно знаменитость
сбросила лишние килограммы. Теперь в соцсети пишут множество
комплиментов.