Телеведущая призналась, что иногда не может отказать себе в покупке деликатесов. Анфиса Чехова готова на многое ради вкусной любимой еды.

Телеведущая призналась, что иногда неможет отказать себе в покупке деликатесов. Анфиса Чехова готова на многое ради вкуснойлюбимой еды.Артистка не скрывает,что доходы позволяют ей позволить себе жить безбедно. Анфиса Чехова призналась поклонникам в Instagram, что недавно ей пришлось сделать нелегкий выбор.По словам звезды, ей очень хотелосьприобрести понравившуюся сумочку-клатч, но желание побаловать себя вкуснымпересилило. Анфиса Чехова, которая не может отказать себе в деликатесах, купилана ту же сумму банку черной икры. В подтверждение своих слов она опубликовала снимок."Есть ли в вашем бюджете особая статья расходов? Ну, например, вы можете год облизываться на крутой телефон,думая, что дороговато, а сами за этот год покупаете несколько пар туфель, вобщей сложности по цене этого телефона? У меня таких статей расходов несколько,и главная из них – еда!", – призналась в тайной страсти Анфиса Чехова. "Иногда поджилки трясутся, так хочетсячерной икорки", – написала телеведущая.Примечательно, чтонесмотря на любовь к лакомствам, держит себя в прекрасной форме.Она ведет реалити-шоу "Взвешенные и счастливые люди". А недавно знаменитостьсбросила лишние килограммы. Теперь в соцсети пишут множествокомплиментов.