Оттолкнув хозяйку квартиры, злоумышленник стал искать ценные вещи...

Оперативники МО МВД России «Красносельское» г. Москвы задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в совершении грабежа в отношении пенсионерки.В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение от 85-летней жительницы поселения Вороновское. По словам заявительницы, к ней в квартиру позвонил неизвестный. Женщина приоткрыла дверь, после чего мужчина, стоявший на пороге, ворвался внутрь. Оттолкнув хозяйку квартиры, злоумышленник стал искать ценные вещи. Похитив 5 тысяч рублей, незнакомец скрылся.На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый местный житель.Следственным отделом МО МВД России «Красносельское» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79