По словам потерпевшей, вернувшись домой с работы, она обнаружила взломанный замок входной двери...

Сотрудники ОУР УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве совместно с УР ОМВД России по районам Матушкино и Савелки задержали подозреваемых в краже.В территориальный отдел полиции с заявлением о краже из квартиры обратилась 39-летняя женщина. По словам потерпевшей, вернувшись домой с работы, она обнаружила взломанный замок входной двери и пропажу игровой приставки, ювелирных украшений и денежных средств. Причиненный материальный ущерб составил 37 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на территории Москвы и Московской области задержали троих подозреваемых. Ими оказались приезжие в возрасте от 23 до 43 лет.Как установлено, злоумышленники, повредив замок входной двери квартиры, убедились в отсутствии хозяев жилища, похитили ценные вещи и денежные средства, после чего скрылись. Часть похищенного удалось изъять.По данному факту следователем СУ УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31