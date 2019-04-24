После освобождения поста президента Украины Петр Порошенко постарается закрепиться в Верховной раде и опорой для него послужит националистически настроенный электорат. Для этого политик постарается протолкнуть закон о языке. Вдобавок это создаст дополнительную сложность для новоизбранного лидера страны Владимира Зеленского.

После освобождения поста президента Украины Петр Порошенко постарается закрепиться в Верховной раде и опорой для него послужит националистически настроенный электорат. Для этого политик постарается протолкнуть закон о языке. Вдобавок это создаст дополнительную сложность для новоизбранного лидера страны Владимира Зеленского.После оглушительного провала на выборах президента Украины, когда Петр Порошенко, соревнуясь во втором туре с новичком в политике и комиком по профессии Владимиром Зеленским, получил всего лишь порядка четверти голосов избирателей, украинцы начали хоронить его любые политические амбиции. Однако сам Порошенко, кажется, рассчитывает продолжить борьбу и уже нацелился на выборы в парламент."По моей информации, сейчас от ББП отколется группа УДАР Виталия Кличко, скорее всего, будут перебегать большинство мажоритарщиков, которые захотят попасть в новый состав парламента", – на пресс-конференции в Киеве заявил политолог и эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырев. В такой ситуации, по его словам, Блоку Петра Порошенко не останется ничего, кроме как опираться на националистические силы, сосредоточенные, главным образом, на востоке страны.Эксперт обратил внимание, что единственный регион Украины, в котором Петр Порошенко получил большинство голосов избирателей – Львовская область. "Для ориентации на подобного рода электорат принятие закона о языке или хотя бы попытка его принятия в Верховной раде жизненно необходимы", – цитирует издание "ПолитНавигатор" Даниила Богатырева.Есть у подобного подхода еще один плюс для Петра Порошенко – это становится изящным способом отомстить своему оппоненту, от которого он потерпел такое сокрушительное поражение. "Порошенко очень стремится подложить свинью Зеленскому под конец своей каденции, приняв этот закон", – уверен эксперт.Он напомнил, что в ходе избирательной кампании Владимир Зеленский постулировал гораздо более толерантное отношение к языковому вопросу. "За него именно потому и голосовали на юго-востоке", – подчеркнул Даниил Богатырев. И если закон о языке будет принят, то Владимир Зеленский будет поставлен перед вопросом – подписывать его или же нет. Любой вариант развития событий грозит репутационными потерями новоизбранному президенту и ростом гражданской напряженности на Украине.