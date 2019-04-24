Разгар недели обрадует поклонников новой порцией драматических поворотов и неразрешимых конфликтов из жизни знаменитостей. Дни.ру собрали для читателей последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 апреля 2019 года.

Разгар недели обрадует поклонников новой порцией драматических поворотов и неразрешимых конфликтов из жизни знаменитостей. "Дни.ру" собрали для читателей последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 апреля 2019 года.Ксения Собчак спустя годы снова появилась на скандально известном телешоу "Дом-2". Гламурную блондинку сфотографировали на лобном месте.О том, что телеведущая вернулась в "Дом-2", стало известно после того, как другая звезда этого реалити-шоу разместила в Instagram фотографию, на которой запечатлена с Ксенией Собчак. "С возвращением домой. Подробности завтра", – коротко написала Ольга Бузова.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 апреля 2019 года, читайте в и специальных .