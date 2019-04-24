На собственном бронепоезде в Приморский край прибыл лидер КНДР Ким Чен Ын. Встреча главы Северной Кореи началась с казуса, когда почти весь мир следил, попробовал ли высокий гость каравай или проигнорировал его.

На собственном бронепоезде в Приморский край прибыл лидер КНДР Ким Чен Ын. Встреча главы Северной Кореи началась с казуса, когда почти весь мир следил, попробовал ли высокий гость каравай или проигнорировал его.Информация о том, что же произошло между Ким Чен Ыном и поданным ему караваем, разнилась. Кто-то писал, что лидер КНДР не заметил традиционный для России жест гостеприимства, а другие и вовсе утверждали, что он намеренно проигнорировал и отказался даже притрагиваться к угощению.Ясность внесли школьницы, которые непосредственно встречали высокого гостя. "Мы стояли на месте, когда он подошел. Мы ждали его с караваем. Вначале ему маленькая девочка подала цветы, а потом он уже подошел к нам и отломил каравай", – цитирует одну из участниц.Путаница произошла, судя по всему, из-за того, что отломить кусочек каравая у Ким Чен Ына получилось не с первой попытки – мешали подаренный перед этим букет. "Он отдал кому-то цветы. Мы читали новости, что он не попробовал каравай. Нет, он попробовал. Отломил, в соль макнул", – подчеркнула другая школьница.Напомним, 24 апреля лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на своем бронепоезде прибыл в Россию. Он остановился на станции Хасан. В столицу Приморского края Владивосток политик, согласно плану, попадет уже вечером. А 25 апреля должны будут состояться переговоры главы КНДР с президентом России Владимиром Путиным. Они пройдут в здании Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Ожидается, что лимдеры двух стран обсудят двусторонние отношения, международную ситуацию, а также ядерную программу Пхеньяна.