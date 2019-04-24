Футболист туринского Ювентуса Жоау Канселу поставил лайк в одной из социальных сетей под комментарием болельщика команды, призывающего уйти в отставку главного тренера команды Массимилиано Аллегри.

Футболист туринского "Ювентуса" Жоау Канселу поставил лайк в одной из социальных сетей под комментарием болельщика команды, призывающего уйти в отставку главного тренера команды Массимилиано Аллегри.После этого защитник "Старой синьоры" может столкнуться со штрафными санкциями со стороны руководства клуба. Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на CalcioNews24, ранее Канселу также замечался в подобном поведении – после недавнего вылета из Лиги чемпионов защитник поставил сердечко комментарию, в котором "Ювентус" подвергался оскорблениям.Напомним, что Аллегри является тренером "Юве" с 2014 года. За время работы в туринском клубе специалист завоевал пять подряд титулов чемпиона Италии, выигрывал четыре Кубка и два Суперкубка Италии.24-летний Канселу выступает за "Ювентус" с 2018 года. В текущем сезоне он принял участие в 21 игре чемпионата Италии, отметившись одним голом и пятью результативными передачами.