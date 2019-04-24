Прохор Шаляпин откровенно рассказал о том, как
развиваются их отношения с пианисткой. Певец и Виталина Цымбалюк-Романовская
встречаются уже семь месяцев.
Прохор Шаляпин откровенно рассказал о том, как
развиваются их отношения с пианисткой. Певец и Виталина Цымбалюк-Романовская
встречаются уже семь месяцев.
По словам артиста, в их
отношениях царит гармония и взаимопонимание. Он отметил, что с избранницей
почти не ссорятся. Но один крупных конфликт с Виталиной Цымбалюк-Романовской у
Шаляпина все-таки был.
Ссора между звездами
произошла в самом начале их отношений. Прохор рассказал о том, что
стало ее причиной. "Была ситуация, когда показалось, что Виталина
меня недостаточно ценит. А я за взаимное уважение и равноправие. Разозлился", -
цитирует исполнителя . Возлюбленный Виталины
Цымбалюк-Романовской признался, что очень эмоционально реагирует, если ощущает,
что его могут предать или обмануть.
"К счастью, этого не
случилось. Виталине пришлось подождать несколько дней, пока успокоюсь", —
поделился Прохор Шаляпин. Сейчас роман 40-летней и 35-летнего Прохора
Шаляпина продолжает
стремительно развиваться – судя по всему, влюбленные счастливы вместе.
Напомним, певец и
пианистка познакомились год назад. В сентябре и
Прохор Шаляпин познакомили друг с другом своих родителей. Звездная пара даже заговаривала о возможности иметь общего
ребенка, но о свадьбе влюбленные пока речи не ведут.