Прохор Шаляпин откровенно рассказал о том, как развиваются их отношения с пианисткой. Певец и Виталина Цымбалюк-Романовская встречаются уже семь месяцев.

Прохор Шаляпин откровенно рассказал о том, какразвиваются их отношения с пианисткой. Певец и Виталина Цымбалюк-Романовскаявстречаются уже семь месяцев.По словам артиста, в ихотношениях царит гармония и взаимопонимание. Он отметил, что с избранницейпочти не ссорятся. Но один крупных конфликт с Виталиной Цымбалюк-Романовской уШаляпина все-таки был.Ссора между звездамипроизошла в самом начале их отношений. Прохор рассказал о том, чтостало ее причиной. "Была ситуация, когда показалось, что Виталинаменя недостаточно ценит. А я за взаимное уважение и равноправие. Разозлился", -цитирует исполнителя . Возлюбленный ВиталиныЦымбалюк-Романовской признался, что очень эмоционально реагирует, если ощущает,что его могут предать или обмануть."К счастью, этого неслучилось. Виталине пришлось подождать несколько дней, пока успокоюсь", —поделился Прохор Шаляпин. Сейчас роман 40-летней и 35-летнего ПрохораШаляпина продолжаетстремительно развиваться – судя по всему, влюбленные счастливы вместе.Напомним, певец ипианистка познакомились год назад. В сентябре иПрохор Шаляпин познакомили друг с другом своих родителей. Звездная пара даже заговаривала о возможности иметь общегоребенка, но о свадьбе влюбленные пока речи не ведут.