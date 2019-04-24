На YouTube вышел новый выпуск шоу Осторожно, Собчак!. Его героиней стала Ольга Бузова.

На YouTube вышел новый выпуск шоу "Осторожно,Собчак!". Его героиней стала Ольга Бузова.Поющая ведущая решилась на откровенный разговор сКсенией Собчак и поведала ей свои интимные тайны. Телеведущая задала ОльгеБузовой вопрос в лоб: "После развода сколько мужчин было у тебя в спальне?".Недолго думая, звезда ответила, что в ее спальне послерасставания с футболистом Дмитрием Тарасовым, то есть за два года, был толькоодин мужчина. "Я очень долго переживала состояние после развода, и я не могланикого к себе подпустить", – поделилась Ольга Бузова.Однако Ксения Собчак ей не поверила. Она спросила,неужели ведущая "Дома-2" месяцами может не заниматься сексом. "Могу. Я не хочуменять партнеров, я веду очень достойный образ жизни, я хочу одного мужика!", -заявила певица."У тебя на подтанцовке очень красивые парни. Неужелиникогда не было – чисто для здоровья?", – усомнилась ведущая шоу. Ольга Бузоваответила, что не понимает, что такое: секс для здоровья."Для здоровья – это вода по утрам, спорт, это как: "Тыдолжна родить для всех". Я не должна заниматься сексом для здоровья, я хочузаниматься сексом с любимым мужчиной", – объяснила свою позициюНапомним, ранее сталоизвестно имя жениха. По имеющейся информации, новым избранником певицы стал экс-участник шоу "Замуж заБузову" Валентин Коробков. Он уже подарил телеведущей обручальное кольцо.Более того, недавно мужчина разместил в микроблоге видеозапись, на которой едетна машине с матерью исполнительницы.