На YouTube вышел новый выпуск шоу Осторожно,
Собчак!. Его героиней стала Ольга Бузова.
На YouTube вышел новый выпуск шоу "Осторожно,
Собчак!". Его героиней стала Ольга Бузова.
Поющая ведущая решилась на откровенный разговор с
Ксенией Собчак и поведала ей свои интимные тайны. Телеведущая задала Ольге
Бузовой вопрос в лоб: "После развода сколько мужчин было у тебя в спальне?".
Недолго думая, звезда ответила, что в ее спальне после
расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым, то есть за два года, был только
один мужчина. "Я очень долго переживала состояние после развода, и я не могла
никого к себе подпустить", – поделилась Ольга Бузова.
Однако Ксения Собчак ей не поверила. Она спросила,
неужели ведущая "Дома-2" месяцами может не заниматься сексом. "Могу. Я не хочу
менять партнеров, я веду очень достойный образ жизни, я хочу одного мужика!", -
заявила певица.
"У тебя на подтанцовке очень красивые парни. Неужели
никогда не было – чисто для здоровья?", – усомнилась ведущая шоу. Ольга Бузова
ответила, что не понимает, что такое: секс для здоровья.
"Для здоровья – это вода по утрам, спорт, это как: "Ты
должна родить для всех". Я не должна заниматься сексом для здоровья, я хочу
заниматься сексом с любимым мужчиной", – объяснила свою позицию
Напомним, ранее стало
известно имя жениха. По имеющейся информации, новым избранником певицы стал экс-участник шоу "Замуж за
Бузову" Валентин Коробков. Он уже подарил телеведущей обручальное кольцо.
Более того, недавно мужчина разместил в микроблоге видеозапись, на которой едет
на машине с матерью исполнительницы.