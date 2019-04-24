Известная актриса дала откровенное интервью коллеге Вячеславу Манучарову. Помимо прочего Елена Яковлева поделилась актерскими фишками.

Известнаяактриса дала откровенное интервью коллеге Вячеславу Манучарову. Помимо прочего ЕленаЯковлева поделилась актерскими фишками.Беседа с артисткой вышла на YouTube-канале "Эмпатия Манучи". Ведущийпрограммы Вячеслав Манучаров попросилзвезду театра и кино рассказать о своем умении владеть на экране эмоциями. Впример он привел игру Елены Яковлевой в культовом фильме "Интердевочка"."Одна из ваших отличительных актерских фишек –дрожащий голос на слегка повышенных тонах. Откуда он взялся у вас?", – спросил артистзнаменитость. Елена Яковлева не сразу открыла секрет, но потом все же "раскололась"."Это природное, я это "покупала" ни у кого. У меня это,наверное, делается в связи с тем, что на крупный план нужно сказать: "Я тебялюблю!". Но поскольку мы прощаемся с этим человеком, то заплакать должна.Смотрите!", – призвала артистка. Затем произнесла эти слова ирасплакалась прямо в эфире.Актриса призналась, как вызывает у себя слезы в нужныймомент. "Я могу сама заплакать от своего голоса... Мне жалко себя становится ивсе, это не техническая штука, это я научилась внутри себя, нашла самое больноеместо, какое только есть у меня, и все время туда нажимаю", – поделиласьактерским мастерством