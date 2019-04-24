Известная
актриса дала откровенное интервью коллеге Вячеславу Манучарову. Помимо прочего Елена
Яковлева поделилась актерскими фишками.
Известная
актриса дала откровенное интервью коллеге Вячеславу Манучарову. Помимо прочего Елена
Яковлева поделилась актерскими фишками.
Беседа с артисткой вышла на YouTube-канале "Эмпатия Манучи". Ведущий
программы Вячеслав Манучаров попросил
звезду театра и кино рассказать о своем умении владеть на экране эмоциями. В
пример он привел игру Елены Яковлевой в культовом фильме "Интердевочка".
"Одна из ваших отличительных актерских фишек –
дрожащий голос на слегка повышенных тонах. Откуда он взялся у вас?", – спросил артист
знаменитость. Елена Яковлева не сразу открыла секрет, но потом все же "раскололась".
"Это природное, я это "покупала" ни у кого. У меня это,
наверное, делается в связи с тем, что на крупный план нужно сказать: "Я тебя
люблю!". Но поскольку мы прощаемся с этим человеком, то заплакать должна.
Смотрите!", – призвала артистка. Затем произнесла эти слова и
расплакалась прямо в эфире.
Актриса призналась, как вызывает у себя слезы в нужный
момент. "Я могу сама заплакать от своего голоса... Мне жалко себя становится и
все, это не техническая штука, это я научилась внутри себя, нашла самое больное
место, какое только есть у меня, и все время туда нажимаю", – поделилась
актерским мастерством