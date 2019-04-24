Крупнейший банк России входит в капитал медийного холдинга Rambler Group, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. На базе Рамблера будет создан лидер российского рынка медиа и развлечений, а также новые цифровые и технологические платформы. Все необходимые документы уже подписаны, закрыть сделку стороны намерены в третьем квартале.

Крупнейший банк России входит в капитал медийного холдинга Rambler Group, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. На базе "Рамблера" будет создан лидер российского рынка медиа и развлечений, а также новые цифровые и технологические платформы. Все необходимые документы уже подписаны, закрыть сделку стороны намерены в третьем квартале.Сбербанкприобретает 46,5% "Рамблера". Нынешние акционеры – инвестфонды A&NNи Era Capital – будут владеть 46,5% и 7% соответственно, сообщают. При этом отмечается, что денежных средствах в рамках сделкиони не получат.Пока стороныне озвучивали сумму, которую крупнейший банк России вкладывает в медийныйхолдинг. Однако ранее СМИ отмечали, что она может превысить 10 миллиардоврублей.Вложенные в"Рамблер" средства пойдет на развитие цифровых и технологическихплатформ, отметили в Сбербанке. Их объединят в экосистему кредитнойорганизации. Вместе с тем часть средств будет направлено на расчеты по долгаммедиахолдинга.Компаниейбудет руководить совет директоров из семи человек. По три члена – от Сбербанкаи A&NN, один – от Era Capital.Помимо прочего, в экосистему Сбербанка войдет кинотеатр "Художественный" и один из крупнейшихонлайн-кинотеатров в России Okko. В его каталоге представлено 35 тысяч фильмови сериалов. За прошлый год оборот сервиса составил 2,5 миллиарда рублей.Кроме того,Rambler Group объединяет ряд ведущих интернет-изданий: Lenta.ru, Gazeta.ru,Afisha.ru, Championat.com и другие. Медиахолдинг занимает первое место в Россиипо объему месячной аудитории, которая превышает 50 миллионов человек.Глава Сбербанка Герман Греф назвал сделку знакомой."Наше партнерство позволит задать на российском медиарынке новую планку как с точки зрения качества контента и форматов его потребления, так и уровня используемых технологий", – уверен он.Экспертноесообщество высоко оценило сделку между Сбербанком и Rambler Group. По мнениюзамдиректора информационно-аналитического центра "Альпари" НатальиМильчаковой, партнерство между финансовым и медийным гигантами окажетсяуспешным. "У "классических" банков, которые концентрируются исключительнона традиционных банковских услугах, и игнорируют IT-сферу и новыефинансово-банковские технологии, лет через десять, а то и раньше, большихшансов для роста и развития просто не будет", – уверена она.Мильчакованапомнила, что Сбербанк – первый российский банк, который провел успешныйэксперимент по внедрению технологии блокчейн в сферу банковскогодокументооборота."Крометого, у "Сбербанка" есть уже успешный опыт партнерства с Yandex, совместныйпроект российского банковского гиганта и IT-гиганта оказались удачными, сервисы"Яндекс.Маркет" и "Яндекс.Деньги", в которые частично инвестировал "Сбербанк",оказались очень востребованы населением", – отметила представитель"Альпари".По еесловам, экосистема Сбербанка находится на начальном этапе формирования, однакоряд ее сервисов уже востребованы, в том числе "Сбербанк Телеком",DocDoc. "Поэтому логично, что он входит в капитал крупного медийногохолдинга", – отметила Мильчакова.ИнвестицииСбербанка в "Рамблер" – это объединение сил, которое приведет кэффекту, гораздо большему, чем простое сложение ресурсов, уверен руководительгруппы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий (ЦАФТ) Марк Гойхман."ДляСбербанка – это принципиальное расширение сферы работы, прорыв в относительноновое для него цифровое и офф-лайн пространство медиа, кино, игр, новостнойинформации. Здесь речь идет о формировании дополнительных важных элементов общейобширной экосистемы "Сбера", как ее называет Герман Греф. В ней единыйразноообразный и взаимосвязанный сервис будут получать все больше пользователейсферы данных услуг и финансовых, и контентных. Сбербанку интересны и продуктыRambler, и трафик его сайтов", – отметил эксперт.В своюочередь, "Рамблер" решает в том числе вопрос финансовой поддержки."Медиаресурс получает доступ к гигантской клиентской база банка, егоинфраструктуре, реноме, инструментам продвижения, к которым фактическиприсоединяются сервисы Rambler и дадут ему взрывное расширение числапользователей", – подчеркнул Гойхман.СбербанкРоссии – крупнейшая кредитная организация страны и один из ведущих игроков наглобальном финансовом рынке. На его долю приходится треть активов всегоотечественного банковского сектора.Основнымакционером является Центральный банк России, который владеет 50% уставногокапитала плюс одна голосующая акция. Другой половиной владеют российские имеждународные инвесторы.У Сбербанка– самая обширная филиальная сеть в России. Кредитная организация представленаво многих зарубежных странах, включая США, Китай, Индия, государства ВосточнойЕвропы и другие точки планеты.