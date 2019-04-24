Крупнейший банк России входит в капитал медийного холдинга Rambler Group, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. На базе Рамблера будет создан лидер российского рынка медиа и развлечений, а также новые цифровые и технологические платформы. Все необходимые документы уже подписаны, закрыть сделку стороны намерены в третьем квартале.
Крупнейший банк России входит в капитал медийного холдинга Rambler Group, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. На базе "Рамблера" будет создан лидер российского рынка медиа и развлечений, а также новые цифровые и технологические платформы. Все необходимые документы уже подписаны, закрыть сделку стороны намерены в третьем квартале.
Сбербанк
приобретает 46,5% "Рамблера". Нынешние акционеры – инвестфонды A&NN
и Era Capital – будут владеть 46,5% и 7% соответственно, сообщают
. При этом отмечается, что денежных средствах в рамках сделки
они не получат.
Пока стороны
не озвучивали сумму, которую крупнейший банк России вкладывает в медийный
холдинг. Однако ранее СМИ отмечали, что она может превысить 10 миллиардов
рублей.
Вложенные в
"Рамблер" средства пойдет на развитие цифровых и технологических
платформ, отметили в Сбербанке. Их объединят в экосистему кредитной
организации. Вместе с тем часть средств будет направлено на расчеты по долгам
медиахолдинга.
Компанией
будет руководить совет директоров из семи человек. По три члена – от Сбербанка
и A&NN, один – от Era Capital.
Помимо прочего, в экосистему Сбербанка войдет кинотеатр "Художественный" и один из крупнейших
онлайн-кинотеатров в России Okko. В его каталоге представлено 35 тысяч фильмов
и сериалов. За прошлый год оборот сервиса составил 2,5 миллиарда рублей.
Кроме того,
Rambler Group объединяет ряд ведущих интернет-изданий: Lenta.ru, Gazeta.ru,
Afisha.ru, Championat.com и другие. Медиахолдинг занимает первое место в России
по объему месячной аудитории, которая превышает 50 миллионов человек.
Глава Сбербанка Герман Греф назвал сделку знакомой.
"Наше партнерство позволит задать на российском медиарынке новую планку как с точки зрения качества контента и форматов его потребления, так и уровня используемых технологий", – уверен он.
Экспертное
сообщество высоко оценило сделку между Сбербанком и Rambler Group. По мнению
замдиректора информационно-аналитического центра "Альпари" Натальи
Мильчаковой, партнерство между финансовым и медийным гигантами окажется
успешным. "У "классических" банков, которые концентрируются исключительно
на традиционных банковских услугах, и игнорируют IT-сферу и новые
финансово-банковские технологии, лет через десять, а то и раньше, больших
шансов для роста и развития просто не будет", – уверена она.
Мильчакова
напомнила, что Сбербанк – первый российский банк, который провел успешный
эксперимент по внедрению технологии блокчейн в сферу банковского
документооборота.
"Кроме
того, у "Сбербанка" есть уже успешный опыт партнерства с Yandex, совместный
проект российского банковского гиганта и IT-гиганта оказались удачными, сервисы
"Яндекс.Маркет" и "Яндекс.Деньги", в которые частично инвестировал "Сбербанк",
оказались очень востребованы населением", – отметила представитель
"Альпари".
По ее
словам, экосистема Сбербанка находится на начальном этапе формирования, однако
ряд ее сервисов уже востребованы, в том числе "Сбербанк Телеком",
DocDoc. "Поэтому логично, что он входит в капитал крупного медийного
холдинга", – отметила Мильчакова.
Инвестиции
Сбербанка в "Рамблер" – это объединение сил, которое приведет к
эффекту, гораздо большему, чем простое сложение ресурсов, уверен руководитель
группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий (ЦАФТ) Марк Гойхман.
"Для
Сбербанка – это принципиальное расширение сферы работы, прорыв в относительно
новое для него цифровое и офф-лайн пространство медиа, кино, игр, новостной
информации. Здесь речь идет о формировании дополнительных важных элементов общей
обширной экосистемы "Сбера", как ее называет Герман Греф. В ней единый
разноообразный и взаимосвязанный сервис будут получать все больше пользователей
сферы данных услуг и финансовых, и контентных. Сбербанку интересны и продукты
Rambler, и трафик его сайтов", – отметил эксперт.
В свою
очередь, "Рамблер" решает в том числе вопрос финансовой поддержки.
"Медиаресурс получает доступ к гигантской клиентской база банка, его
инфраструктуре, реноме, инструментам продвижения, к которым фактически
присоединяются сервисы Rambler и дадут ему взрывное расширение числа
пользователей", – подчеркнул Гойхман.
Сбербанк
России – крупнейшая кредитная организация страны и один из ведущих игроков на
глобальном финансовом рынке. На его долю приходится треть активов всего
отечественного банковского сектора.
Основным
акционером является Центральный банк России, который владеет 50% уставного
капитала плюс одна голосующая акция. Другой половиной владеют российские и
международные инвесторы.
У Сбербанка
– самая обширная филиальная сеть в России. Кредитная организация представлена
во многих зарубежных странах, включая США, Китай, Индия, государства Восточной
Европы и другие точки планеты.