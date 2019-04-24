Сбербанк входит в капитал медиахолдинга Rambler Group. Об этом говорится в сообщении финансовой организации. Уже подписаны юридически обязывающие документы. Закрытие сделки ожидается в третьем квартале.

Сбербанк входит в капитал медиахолдинга Rambler Group. Об этом говорится в сообщении финансовой организации. Уже подписаны юридически обязывающие документы. Закрытие сделки ожидается в третьем квартале.После этого доля Сбербанка в "Рамблере" составит 46,5%. Доли нынешних акционеров — инвестфондов A&NN и Era Capital — будут 46,5 и 7 процентов соответственно. И они, как сообщается, не получат каких-либо денежных средств в рамках сделки.Сумма, которую Сбербанк инвестирует в "Рамблер", не раскрывается, но ранее в деловых СМИ называлась цифра до 11 миллиардов рублей.В банке отметили, что вложенные в медиахолдинг деньги пойдут исключительно на развитие цифровых сервисов и технологических платформ — их будут интегрировать в экосистему Сбербанка. Часть средств направят на погашение кредитов "Рамблера".Управлять компанией будет совет директоров, в который войдут по три представителя от Сбербанка и A&NN, и один — от Era Capital, передает телеканал "Россия 24".